HR-эксперт Мурадян: дефицит работников в пунктах выдачи связан с возросшими требованиями к условиям труда

Руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с ИА НСН прокомментировал информацию о том, что магазины и пункты выдачи заказов в России начали закрываться из-за дефицита кадров. Эксперт связал такую тенденцию с возросшими требованиями к условиям труда.

Мурадян отметил, что подобный тренд особенно наблюдается в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург.

«Причины этого дефицита многообразны: демографическая яма, отток мигрантов и другие факторы, о которых уже говорилось. Но важной составляющей является и изменение предпочтений сотрудников», — сказал он.

Ранее издание Forbes писало, что в розничной торговле не хватает около одного миллиона сотрудников.