HR-эксперт Мурадян: четырехдневная рабочая неделя позволит достичь баланса между работой и личной жизнью

HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с телеканалом «Звезда» назвал основные плюсы четырехдневной рабочей недели. По его словам, такой тип графика позволяет достичь баланса между работой и личной жизнью.

Сотрудники, у которых сокращенная рабочая неделя, лучше концентрируются на поставленных задачах. Такой график, как отметил Мурадян, снижает стресс и повышает мотивацию. Четырехдневный тип работы наиболее эффективен в IT, консалтинге и других креативных сферах.

«В таких сферах, как здравоохранение или производство, четырехдневная рабочая неделя требует гибкого графика для сохранения эффективности», — сказал он.

При оплате труда эксперт призывает работодателей смотреть не количество рабочих часов, а именно на фактическую выработку.