HR-эксперт Маслова рассказала, что в декабре можно найти хорошие вакансии

В декабре тоже можно найти хорошие вакансии, они появляются на рынке, как и в любое другое время года. Об этом «Москве 24» рассказала консультант по управлению персоналом, HR бизнес-партнер Наталья Маслова.
По ее словам, у поиска работы в декабре есть одна главная особенность — часто к своим обязанностям человек приступит только после январских праздников. Потому что в конце года большинство компаний занято подведением итогов и отчетностью.
Поэтому нужно быть готовым, что итоговое собеседование перенесут уже на январь, и работодатель возьмет тайм-аут, чтобы обдумать кандидатуры кандидатов и сделать выбор.
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