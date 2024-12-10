HR-эксперт Маслова рассказала, что в декабре можно найти хорошие вакансии

В декабре тоже можно найти хорошие вакансии, они появляются на рынке, как и в любое другое время года. Об этом «Москве 24» рассказала консультант по управлению персоналом, HR бизнес-партнер Наталья Маслова.

По ее словам, у поиска работы в декабре есть одна главная особенность — часто к своим обязанностям человек приступит только после январских праздников. Потому что в конце года большинство компаний занято подведением итогов и отчетностью.

Поэтому нужно быть готовым, что итоговое собеседование перенесут уже на январь, и работодатель возьмет тайм-аут, чтобы обдумать кандидатуры кандидатов и сделать выбор.