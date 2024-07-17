HR-эксперт Махмутова: здоровая рабочая среда предполагает возможность личного контроля

При создании здоровой среды на рабочем месте необходимо ориентироваться на HR-концепции и психологические исследования. Об этом рассказала HR-консультант Диана Махмутова в беседе с РИАМО .

По ее словам, ученые уже разработали модель, которая включает 12 характеристик. Первая — возможность личного контроля и свободы принятия решений. В таких условиях у сотрудников снижается уровень стресса, пояснила эксперт.

Еще один ключевой фактор — соответствие целей и нагрузки. Махмутова отметила, что адекватное соотношение предотвращает выгорание работников.