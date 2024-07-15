HR-эксперт Махмутова посоветовала решать конфликты между удаленщиками с помощью видеосвязи

Эксперт по управлению человеческими ресурсами Диана Махмутова в беседе с изданием РИАМО рассказала, как решать конфликты между людьми, которые работают на удаленной работе.

Для разрешения недопониманий, по словам эксперта, лучше всего использовать видеосвязь. Видеоконференции можно устраивать время от времени для выражения эмоций и обсуждений.

«Развитая корпоративная культура является важнейшим инструментом поддержания здоровой атмосферы в коллективе и благополучия сотрудников», — добавила Махмутова.

Специалист призвала привлекать для разрешения конфликтов HR-эксперта, который будет выступать в качестве модератора.