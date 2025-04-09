HR-эксперт Луценко: развитие гибких навыков поможет достичь успеха в карьере

Развитие личных качеств — ключ к успешной карьере. В этом помогут гибкие навыки, или soft skills. Руководитель HR-отдела хостинг-провайдера SpaceWeb Евгения Луценко поделилась с kp.ru советами по их улучшению.

По словам эксперта, для улучшения коммуникативных навыков следует больше общаться и дискутировать со знакомыми. Полезно пересказывать близким книги или фильмы и получать от них обратную связь. Можно записать себя на видео, чтобы оценить свои способности.

Луценко также рекомендовала развивать креативность: читать книги и смотреть документальные фильмы, открывать для себя новое. Кроме того, важно заниматься самоанализом. Следует обдумывать свои успехи и неудачи, размышлять о том, какие качества помогли достичь целей. Это поможет улучшить личные и профессиональные навыки, заключила специалист.