HR-эксперт Лоикова заявила, что отмена испытательного срока не поможет мамам из-за формальных отказов

Отмена испытательного срока для женщин с детьми до трех лет не решит проблему их трудоустройства. Об этом ИА НСН заявила HR-эксперт Зулия Лоикова, предупредив о высоком риске злоупотреблений со стороны бизнеса.

По словам специалиста, запрет лишь развяжет работодателям руки. Они смогут использовать лазейки: заключать временные договоры гражданско-правового характера или ученические соглашения вместо штатного оформления.

«Истинной же причиной для отказа станет наличие ребенка до трех лет», — подчеркнула Лоикова.

Работодателей пугают возможные больничные и потеря навыков за время декрета. Эта практика уже широко распространена. В 99% случаев компании находят формальный повод для отказа по результатам дополнительных заданий.

На прошлой неделе соискательнице открыто заявили об отказе из-за маленького ребенка, что является прямой дискриминацией. Сроки найма выросли с двух месяцев до полугода. При этом самим женщинам выбирать не приходится.

«Им абсолютно все равно, потому что им приходится кормить детей», — отметила эксперт.

Многие матери в одиночку воспитывают нескольких детей и несут кредитные обязательства, часто работая на двух-трех подработках даже в декрете. Если лишить их возможности зарабатывать легально, это приведет к плачевным социальным последствиям.