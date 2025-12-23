HR-эксперт Лоикова объяснила, что название профессии влияет на пенсии и льготы работника

Изменения в подходе к наименованиям профессий и должностей, запланированные на 2026 год, окажут непосредственное влияние на права работников в России. Такого мнения придерживается независимый HR-эксперт Зулия Лоикова, прокомментировавшая ситуацию изданию Life.ru .

Эксперт обратила внимание на то, что на сегодняшний день в России нет современного универсального справочника профессий, и создание такого документа в ближайшее время будет иметь решающее значение для защиты трудовых прав граждан. Новые правила отразятся не только на официальных названиях должностей, но и на доступе работников к различным видам социальной поддержки, включая льготы по пенсии, компенсационные выплаты и отпускные гарантии.

Чтобы сохранить права, работодатели обязаны вносить точные и соответствующие требованиям названия должностей в трудовые договоры и документацию. Если работодатель применяет некорректные или произвольные формулировки, это может повлечь серьезные последствия для работника, вплоть до потери возможности выхода на пенсию досрочно.

Важно учитывать индивидуальное положение пенсионера, выражаемое индивидуальным пенсионным коэффициентом, который формируется исходя из правильного обозначения должности. Льготы распространяются на широкий круг лиц, включая работников предприятий с вредными условиями труда, жителей северных районов, педагогов, медиков, родителей детей-инвалидов и другие категории граждан.