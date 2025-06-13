HR-эксперт Лоикова указала на нехватку медсестер и терапевтов

Список наиболее востребованных специальностей в 2025 году пополнился рабочими профессиями. Об этом сообщил « Прайм ».

В перечень попали мастера-строители, токари, электрики, монтажники, слесари, сантехники, инженеры. Уровень заработной платы представителей этих профессий сравним с оплатой управленческого состава.

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала о нехватке врачей узких практик. То же самое касается медицинских сестер и терапевтов.

Кроме того, на рынке труда нужны профессионалы в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, технологий и инноваций. Востребованы аналитики данных, учителя, дизайнеры дополненной реальности, контент-мейкеры, инженеры по дронам, добавил сайт KP.RU.