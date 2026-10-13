HR-эксперт Лоикова связала переработки с масштабом бизнеса и проблемами с тайм-менеджментом

Переработки могут быть связаны с масштабом бизнеса, проектными задачами или проблемами с тайм-менеджментом. Об этом ИА НСН рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, малый и средний бизнес часто не имеет возможности нанять дополнительный персонал из-за высокой кредитной нагрузки, поэтому задержки на работе становятся вынужденной мерой.

В крупных корпорациях переработки обычно временные — в период сдачи проектов, отчетности или оценки сотрудников. Постоянный же режим сверхурочной работы снижает внимание и ухудшает когнитивные функции, подчеркнула специалист.

Лоикова также отметила, что персонал нередко перерабатывает из-за высокой конкуренции на рынке или неумения грамотно организовать рабочее время.