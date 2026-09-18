HR-эксперт Лоикова связала многозадачность и постоянные дедлайны с эмоциональным выгоранием

HR-эксперт Зулия Лоикова заявила в интервью «Абзацу» , что многозадачность на работе и постоянные дедлайны приводят к быстрому эмоциональному выгоранию специалистов.

В первую очередь быстрому эмоциональному истощению подвержены IT-специалисты, менеджеры проектов, журналисты (включая военкоров), копирайтеры и операторы сложных технических систем, пишет ИА «Время Н».

Во вторую группу риска эксперт включила профессии с высокой личной ответственностью и отсутствием четких границ между рабочим и личным временем. Сюда относятся предприниматели, руководители высшего звена, собственники бизнеса, а также финансисты, управляющие крупным капиталом. Отдельно Лоикова выделила специалистов, работающих в условиях жесткой иерархии, где цена ошибки критически высока.

Для снижения риска выгорания специалист рекомендует выстраивать четкие границы между работой и личной жизнью, осваивать тайм-менеджмент, техники релаксации и заниматься спортом. Важную роль играет поддерживающая корпоративная культура со стороны руководства.