HR-эксперт Лоикова сообщила, что зумеры во многом изменили правила игры на рынке труда

Раньше люди старались менять работу как можно реже, а сейчас наблюдается обратная тенденция. Об этом рассказала HR-эксперт Юлия Лоикова в беседе с сайтом KP.RU .

По ее словам, во многом на ситуацию повлияло поколение зумеров: для них работа часто воспринимается как проектная деятельность — если стало неинтересно, можно легко перейти в другой проект.

«Сегодня нередко встречаются резюме, где за год у человека три-четыре, а то и пять мест работы», — отметила специалист.

Лоикова также добавила, что у нее самой мест работы было немного — где-то она трудилась два года, где-то — пять-шесть лет.