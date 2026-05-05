HR-эксперт Лоикова сообщила, что жестких ограничений самозанятости ждать не стоит

По данным Федеральной налоговой службы, число россиян, работающих в режиме самозанятости, выросло на 26,8% и достигло 15,427 миллионов человек в 2025 году. В беседе с «Ридусом» ситуацию прокомментировала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, жестких ограничений для самозанятых не предвидится.

«Самозанятость — очень удобный режим налогообложения для роста и развития малого бизнеса», — заявила эксперт.

Она объяснила, что благодаря этому режиму многие ушли из теневого сектора экономики.

Как отметила Лоикова, соответствующий статус не всегда означает основную деятельность. Это может быть подработка или «нулевка», когда человек регистрируется, но не платит налоги из-за отсутствия сделок.