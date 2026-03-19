HR-эксперт Лоикова сообщила, что длительный отпуск могут взять врачи, космонавты, пилоты и другие категории работников

Опрос на портале Superjob.ru показал, что каждый второй россиянин хотел бы отдыхать не менее месяца. Только 5% участников опроса предпочли бы отдыхать 10 дней, 31% назвал идеальным четыре недели, а каждый четвертый — более месяца.

«У нас дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются за опасные условия труда, а также тем, кто работает в «секретке». Это также касается тех, кто работает в условиях Крайнего Севера или на приравненных к нему местностях. К примеру, в Якутии или на Камчатке — это еще 24 дня дополнительно к отпуску», — рассказала Лоикова.

По ее словам, космонавтам и кандидатам в космонавты положен основной оплачиваемый отпуск 45 суток в год. А тем, кто уже летал в космос, еще дополнительно оплачивают отдых в течение 30 суток, итого получается 75 дней. У пилотов гражданской авиации отпуск зависит от часов налета в год и может достигать до 36 дополнительных дней, максимально — 70 календарных дней. Врачам, которые оказывают психиатрическую помощь, идет дополнительно от 14 до 35 дней к отпуску в зависимости от должности и категории, максимально они могут отдохнуть 63 дня. У специалистов, которые работают с химическим оружием, 49 или 56 дней отпуска. Учителям положено два основных отпуска: 42 дня и 56 дней.