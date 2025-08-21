HR-эксперт Лоикова рекомендовала задавать вопрос о зарплате в беседе с рекрутером

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова сообщила сайту « Москва 24 », что на собеседовании кандидату следует уточнить размер предлагаемой зарплаты и объем работы.

По словам Лоиковой, вопрос о заработной плате лучше задать во время телефонного разговора с рекрутером, чтобы избежать ситуации, когда на очном собеседовании выясняется, что у сторон разные ожидания.

«Стоит заранее провести исследование рынка труда, изучить оклады по аналогичным должностям. Это позволит и не продешевить, и не установить неоправданную сумму, которая отпугнет работодателя», — добавила специалист.

Она также рекомендовала узнать у рекрутера, из чего складывается сумма зарплаты, чтобы избежать сюрпризов.