HR-эксперт Лоикова рекомендовала не использовать селфи и фото с праздников в резюме

Фотография в резюме играет важную роль и зачастую становится первой вещью, на которую обращает внимание работодатель. Об этом сообщила карьерный консультант Зулия Лоикова в интервью «Абзацу» .

По ее словам, некоторые снимки могут негативно повлиять на впечатление и даже привести к отказу в найме. Так, селфи, размытые и некачественные фотографии сразу создают ощущение непрофессионализма.

Специалист отметила, что не подходят для серьезных позиций и снимки с праздников, где присутствуют алкоголь, шашлыки или ночная жизнь, даже если человек устраивается на работу барменом или поваром. Фотографии в неформальной обстановке, с друзьями, в купальниках также вызывают недоумение у рекрутеров.