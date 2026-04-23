HR-эксперт Лоикова рассказала, что зарплаты синих воротничков за год выросли на 40%

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова сообщила в беседе с «Абзацем» , что зарплаты слесарей, сварщиков, токарей, сантехников и электриков за год увеличились на 40%.

По ее словам, представители этих профессий могут получать около 500 тысяч рублей. Для начала карьеры не нужно даже поступать в колледж — достаточно пройти двухмесячные курсы.

Лоикова привела в пример клиента, который, несмотря на хорошее образование и знание языков, не мог найти работу по специальности. Она посоветовала ему пройти курсы сварщика. После у него появилось сразу 15 предложений о работе с зарплатой около 180–190 тысяч рублей без опыта.