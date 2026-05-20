HR-эксперт Лоикова рассказала, что работодатели отказываются от удаленки из-за отсутствии коммуникаций внутри коллектива

Работодатели по всему миру, включая Россию, все чаще требуют от сотрудников вернуться в офисы. Одной из причин такого решения является необходимость повышения производительности компаний в условиях кризиса. Независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «Опора России» Зулия Лоикова в интервью радио Sputnik подчеркнула, что удаленная работа не всегда позволяет эффективно контролировать бизнес-процессы.

«Здесь предельное внимание уже сосредоточено на том, как сотрудники справляются с задачами, потому что не всегда руководители компании могут полностью контролировать, например, бизнес-процессы, которые происходят в удаленном формате», — отметила она.

По словам Лоиковой, основная причина отказа от удаленной работы заключается в отсутствии коммуникаций внутри коллектива.

«Находясь все-таки в офисе, люди находятся в одной инфраструктуре, они видят друг друга, им проще подойти и спросить, например, в чем проблема, помочь и решить какую-то ситуацию», — сказала эксперт.

Кроме того, на ситуацию влияют и экономические факторы. Высокая ключевая ставка и стагнация в ряде отраслей заставляют компании искать новые методы оптимизации и повышения эффективности, в том числе через работу с персоналом.

Гибридный формат (офис + дом) и полная удаленная работа становятся преимуществом только для тех, кто хорошо справляется с обязанностями. Зулия Лоикова считает, что компании инвестируют в продуктивность общей команды и слаженность бизнес-процессов, поэтому неформальное общение в офисе имеет большое значение.