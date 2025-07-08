HR-эксперт Лоикова рассказала, что при трудоустройстве офлайн важна личная встреча с работодателем

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова считает, что при устройстве на руководящую должность, а также на работу в офисе или в гибридном формате, личная встреча с работодателем имеет большое значение. Об этом она сказала в беседе с «Москвой 24» .

Компания в области интернет-рекрутмента провела исследование, результаты которого были опубликованы МК. Опрос показал, что только 25% работодателей предпочитают общение с соискателями по телефону. При этом 36% опрошенных сказали, что им удобнее обмениваться сообщениями через мессенджеры или СМС, так как соискатели часто игнорируют входящие звонки. Оставшаяся треть участников опроса использует оба способа.

По словам Лоиковой, сейчас работодатели все чаще начинают общение с соискателями через переписку. Также растет тренд на онлайн-набор персонала без очного собеседования.

«Но здесь бывают важны видеозвонки, которые позволяют сторонам посмотреть, насколько они подходят друг другу, говорят ли на одном профессиональном языке», — отметила эксперт.

Лоикова считает, что полностью онлайн можно трудоустраиваться, если предполагается удаленный формат работы. Это особенно удобно для людей из других регионов, которым не нужно приезжать лично.

Однако в идеале все же лучше знакомиться с будущим работодателем вживую, особенно при трудоустройстве на работу в офисе или в гибридном формате.