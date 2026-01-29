HR-эксперт Лоикова рассказала, что люди с высшим образованием часто подрабатывают курьерами

Крупные маркетплейсы и службы доставки предпочитают не содержать в штате сотрудников и передают функции по найму курьеров на аутсорсинг. Об этом в интервью с ИА НСН сообщила HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, такая модель работы позволяет избежать содержания избыточного числа штатных сотрудников. Многие курьеры имеют высшее образование и основную работу в офисе, а в сфере доставки трудятся для дополнительного заработка, написал сайт aif.ru.

«Частичная занятость — это подработка. Курьерами работают люди с двумя и даже с тремя высшими образованиями, которые заняты в офисе, но так подрабатывают. Их очень много», — сказала Лоикова.

Также эксперт отметила, что в праздничные периоды спрос на услуги курьеров значительно увеличивается, особенно перед Новым годом и во время гендерных праздников. В остальное время нагрузка снижается.