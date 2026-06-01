HR-эксперт Лоикова рассказала, что летом подростки могут работать вожатыми, курьерами или промоутерами

Согласно результатам опроса сервиса по поиску вакансий, каждый четвертый родитель планирует, что его ребенок будет работать на летних каникулах. «Вечерняя Москва» выяснила, какие возможности открываются перед школьниками.

Существует множество вакансий, подходящих для подростков. Международный HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что школьники могут устроиться на работу в точки общественного питания, где график достаточно гибкий. В среднем за день они могут заработать от одной до двух тысяч рублей.

Вожатые и их помощники в детских лагерях также востребованы. Старшеклассники могут участвовать в организации досуга детей, придумывая мастер-классы, игры и спортивные активности.

Еще один вариант — работа курьером или промоутером с почасовой или сдельной оплатой. Подростки могут доставлять мелкие посылки, расклеивать или раздавать листовки, зарабатывая в среднем 300–400 рублей в час. Однако следует учитывать, что у курьеров может быть серьезная система штрафов.

Для тех, кто предпочитает более спокойную работу, есть вакансии продавца-консультанта, где школьники помогают с выкладкой товара и консультируют покупателей. На современном рынке труда доступно много гибких вакансий, которые позволяют школьникам работать удаленно. Они могут трудиться модераторами чатов, копирайтерами или помощниками в подготовке сайтов.

Найти подработку можно и в сфере ЖКХ: стричь газоны, помогать с высадкой растений или уборкой. Такие вакансии можно найти в центрах занятости населения или на сервисах по поиску работы.

Также школьники могут вступить в студотряд, где они пройдут бесплатное обучение, а затем выйдут на работу. Это возможность не только заработать, но и обзавестись единомышленниками.