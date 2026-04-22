HR-эксперт Лоикова предупредила офисных сотрудников о рисках импульсивного увольнения

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова считает, что в 2026 году импульсивное увольнение может стать серьезной ошибкой для офисных сотрудников. Это может привести к длительному поиску новой работы, сообщила «Москва 24» .

По мнению эксперта, главной причиной увольнений «в никуда» становится эмоциональное выгорание и перенапряжение. Люди хотят сохранить свое ментальное здоровье и часто готовы пойти на временную потерю дохода ради перезагрузки.

Лоикова подчеркнула, что на рынке труда не стоит обманываться и думать, что сейчас правят соискатели. В 2026 году без особого страха может увольняться «в никуда» только линейный персонал: рабочие, курьеры, водители, работники склада. На них сейчас дефицит, поэтому зарплаты на такие вакансии значительно выросли, и найти новое место можно за несколько дней.

Однако для офисных сотрудников, так называемых белых воротничков, импульсивное увольнение может обернуться сложностями. Число вакансий для них снизилось примерно на 40%, и конкуренция заметно выросла. Если раньше на поиск работы могло уйти до двух недель, то сейчас достойное место иногда приходится искать до полугода.

Если офисные сотрудники хотят уволиться «в никуда», они должны иметь финансовую подушку безопасности минимум на шесть месяцев жизни. Кроме того, стоит обновить резюме и проанализировать рынок труда.