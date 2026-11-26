Разглашение рабочих сплетен и конфиденциальной информации может закончиться для сотрудницы дисциплинарным взысканием. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

Под защищаемые сведения попадают финансовые показатели, планы развития, технологии, списки клиентов, условия сделок и внутренние процедуры, пояснила Лоикова.

Супруг не связан с компанией обязательствами и договором о неразглашении. Поэтому даже при полном доверии женщина рискует: муж может случайно проговориться о чужих зарплатах или готовящихся сделках в разговоре с друзьями или в соцсетях.

Чтобы получить эмоциональную поддержку после тяжелого дня и не рисковать карьерой, эксперт советует говорить близким только о своих чувствах — без конкретных имен и цифр.