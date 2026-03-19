HR-эксперт Лоикова посоветовала начало отпуска проводить максимально спокойно, чтобы перезагрузиться

HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала ИА НСН , как лучше организовать отпуск для полноценной перезагрузки. Она отметила, что начало отпуска должно быть максимально спокойным, особенно если человек сильно устал.

«Если у вас появилась возможность пойти в длительный отпуск, его нужно заранее спланировать, исходя из того, что сейчас необходимо. Первую неделю можно просто лежать на пляже, плавать в бассейне, не ходить никуда, прийти в себя», — поделилась советом эксперт.

По мнению Лоиковой, сначала нужно дать организму восстановиться и только потом отправляться на экскурсии или дискотеки. Также она подчеркнула, что с возрастом предпочтения в отдыхе меняются — многие начинают предпочитать более спокойный отдых, например, на даче.