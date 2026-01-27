HR-эксперт Лоикова поделилась советами по подготовке к видеособеседованию

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с «Москвой 24» рассказала о ключевых моментах подготовки к видеоинтервью. Она отметила, что такой формат собеседования — серьезный этап отбора кандидатов, аналогичный личной встрече.

По словам эксперта, важно уделить внимание технике: проверить работу камеры, микрофона и интернета. Сбои или плохое качество изображения могут негативно повлиять на первое впечатление.

Также важно выбрать тихое место для разговора. Лоикова подчеркнула, что многие кандидаты выходят на связь из кафе, и даже если они в наушниках, посторонние звуки могут отвлекать и снижать качество восприятия речи.

«Я рекомендую одеваться на онлайн-собеседование так же тщательно, как на очную встречу. Кроме того, стоит заблаговременно убирать из поля видимости все лишние предметы, которые могут отвлекать внимание во время разговора», — отметила HR-эксперт.

Она посоветовала не пить и не жевать во время собеседования, так как это может выглядеть невежливо. В заключение эксперт порекомендовала заранее подготовить информацию, которая поможет во время интервью: продумать ответы на типичные вопросы, набросать структуру предстоящего диалога, записать важные моменты о компании. Также стоит положить рядом ручку и бумагу для заметок.