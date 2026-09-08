HR-эксперт Лоикова перечислила профессии с гибкой дисциплиной

HR-эксперт Зулия Лоикова в интервью «Абзацу» рассказала, в каких сферах деятельности сотрудники могут позволить себе опоздания без серьезных последствий.

По ее словам, лояльное отношение к задержкам характерно для профессий с высокой степенью автономности и творческим уклоном. К таким сферам относятся журналистика, фриланс, дизайн, сценарное мастерство и иногда IT.

В этих областях гибкий график зачастую является неотъемлемой частью рабочего процесса. Также опоздания могут быть допустимы в некоторых отделах маркетинга, среди административного персонала и работников сферы услуг, если они не влияют на качество выполняемой работы.

Однако эксперт подчеркнула, что опоздания абсолютно недопустимы для сотрудников, чья деятельность связана с безопасностью, медициной, авиацией, транспортом, а также для работников производств с жесткими регламентами и служб экстренного реагирования. В этих сферах непунктуальность может представлять реальную угрозу для жизни и здоровья людей.