HR-эксперт Лоикова отнесла регулярные совещания к самым бесполезным практикам офисной жизни

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова поделилась мнением о неэффективных офисных практиках в беседе с «Москвой 24» .

Эксперт отметила, что регулярные совещания часто не способствуют рождению новых идей. По ее мнению, более продуктивными бывают неформальные беседы у кофемашины или в коридоре.

«Совещания ради совещания — бич современного офиса», — подчеркнула Лоикова.

Кроме того, специалист считает контрпродуктивной практику оставаться на рабочем месте до ухода начальника. Подобный подход снижает мотивацию, вынуждает многих имитировать занятость и способствует развитию прокрастинации.