HR-эксперт Лоикова отметила переориентацию на возрождение производств внутри РФ

По мнению специалиста, в целях обеспечения экономической и технологической безопасности происходит переориентация на возрождение производств внутри страны.

«В ближайшие пять лет нам будет не хватать более 10 миллионов специалистов в нашей стране, учитывая размеры и большую рассредоточенность. Это, наверное, один из главных вызовов, с которым мы столкнемся уже начиная с этого года», — отметила Лоикова.

Она указала на актуальность вопроса количества и качества работников, призвав привлекать молодежь, которая пока не настроена работать на производстве.