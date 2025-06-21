HR-эксперт Лоикова отметила переориентацию на возрождение производств внутри РФ
Международный HR-эксперт Зулия Лоикова поделилась видением будущего российского рынка труда в интервью радиостанции Sputnik.
По мнению специалиста, в целях обеспечения экономической и технологической безопасности происходит переориентация на возрождение производств внутри страны.
«В ближайшие пять лет нам будет не хватать более 10 миллионов специалистов в нашей стране, учитывая размеры и большую рассредоточенность. Это, наверное, один из главных вызовов, с которым мы столкнемся уже начиная с этого года», — отметила Лоикова.
Она указала на актуальность вопроса количества и качества работников, призвав привлекать молодежь, которая пока не настроена работать на производстве.