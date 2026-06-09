HR-эксперт Лоикова отметила, что возвращающийся на прежнее место работы сотрудник может потребовать пересмотр оплаты

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что сотрудник, возвращающийся на прежнее место работы, может потребовать пересмотр оплаты, карьерный рост и четкое оформление на новую должность.

По словам эксперта Лоиковой, возвращаясь на прежнее место работы, важно позиционировать себя не как беглеца, которого простили, а как ценного специалиста, которого компания перекупила обратно, однако делать это стоит лишь в том случае, если причиной ухода не были выгорание, плохое самочувствие или токсичное поведение работодателя, а также если компания не пытается просто закрыть сезонную «дыру» в штате.

Этот подход становится все более актуальным, поскольку тренд на возврат сотрудников в России усилился на фоне острого кадрового голода: компаниям проще и выгоднее вернуть уже обученного и проверенного работника, чем искать нового, особенно в среде рабочих специальностей, таких как сварщик, токарь или курьер, где конкуренция за квалифицированные кадры выросла в разы.

Специалист, знакомый с корпоративной культурой и внутренними коммуникациями, снижает риски ошибок и требует меньше времени на адаптацию, что позволяет ему быстрее выйти на пик продуктивности. Тем не менее подобная кадровая политика несет в себе и определенные риски: у сотрудников может закрепиться модель поведения, при которой они уверены, что их всегда примут обратно любыми усилиями, а возвращение такого специалиста на более выгодных условиях способно демотивировать лояльных коллег, оставшихся в компании.