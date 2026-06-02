HR-эксперт Лоикова отметила, что подростки предпочитают цифровые профессии при поиске летней подработки

Подростки в преддверии лета активно ищут подработку, отдавая предпочтение цифровым профессиям. Об этом ИА НСН рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

По словам специалиста, из-за кадрового голода рынок труда для молодежи стал очень динамичным.

Наблюдается расхождение: соискатели интересуются SMM, копирайтингом и веб-дизайном, а работодатели предлагают вакансии курьеров и официантов. Доход при этом существенно вырос.

Этим летом на отдельных позициях, например, менеджеру по работе с клиентами или пешему курьеру, готовы предложить до 100 и 80 тысяч рублей соответственно, добавила специалист.