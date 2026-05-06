HR-эксперт Лоикова описала две ключевые тенденции на российском рынке труда

Независимый HR-эксперт и клинический психолог Зулия Лоикова в эфире радио Sputnik описала две ключевые тенденции на российском рынке труда.

Во-первых, по словам эксперта, наблюдается охлаждение рынка, особенно это заметно среди офисных работников.

«Если мы говорим об офисном персонале, мы видим тенденцию в том, что многие уходят в никуда, и она плачевна из-за того, что люди просто выгорели», — подчеркнула Лоикова.

Клинический психолог отметила, что в определенных отраслях наблюдается сокращение и рост конкуренции, в результате чего поиск работы занимает от четырех до шести месяцев.

Во-вторых, востребованными остаются квалифицированные рабочие, так называемые «синие воротнички».

«Сейчас на спросе синие воротнички, то есть те самые пресловутые, квалифицированные рабочие, которых нам очень не хватает сейчас во многих отраслях», — продолжила Лоикова.

Тенденция роста заработных плат на 58 % за год создает иллюзию активного рынка.