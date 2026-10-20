HR-эксперт Лоикова объяснила запрет на ношение бороды для пилотов и спасателей

Требование сбривать бороду для летчиков, пожарных и военных связано с вопросами безопасности. Об этом сайту «Абзац» сообщила HR-эксперт Зулия Лоикова.

Специалист подчеркнула, что волосы на лице мешают плотному прилеганию средств индивидуальной защиты. В экстренной ситуации пилоту необходимо надеть кислородную маску, а спасателям и пожарным — специальные дыхательные аппараты. Недостаточная герметичность экипировки в таких условиях недопустима.

Лоикова отметила, что подобные правила могут распространяться на военнослужащих. Кроме того, отсутствие растительности на лице требуется от сотрудников реанимации, хирургии и пищевых производств из-за строгих санитарных стандартов.