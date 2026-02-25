HR-эксперт Лоикова объяснила увольнение зумеров без поиска нового места работы их желанием проектной деятельности

HR-эксперт Зулия Лоикова сообщила ИА НСН , что молодое поколение все чаще покидает работу без заранее найденной замены, поскольку предпочитает проектную деятельность и не стремится оставаться на одном месте в течение пяти лет.

Как отметил эксперт в сфере управления продажами и аутсорсинга линейного персонала Александр Смирнов в беседе с «Газетой.Ru», решение уйти «в никуда» обусловлено не только состоянием рынка труда в России, но и усталостью, выгоранием сотрудников и пересмотром их приоритетов после периода неопределенности.

Лоикова охарактеризовала эту тенденцию как локальную.

«У нас на рынке труда сейчас находится пять поколений, у каждого свое поведение и триггеры. Работа для молодого поколения не является стабильностью, за которую можно заплатить любую цену. У них на первый план выходит удобный формат работы, включая гибридный график», — сказала она.