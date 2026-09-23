HR-эксперт Лоикова объяснила, что смехотерапия и клоунада помогают сотрудникам снизить стресс

Смехотерапия, тренинги по клоунаде и дни без совещаний помогают работникам компаний восстанавливаться и справляться с напряжением. Об этом изданию «Абзац» сообщила HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, подобные практики особенно полезны представителям профессий с высокой ценой ошибки — например, юристам и финансистам. Занятия йогой смеха, арт-терапией и театральной импровизацией помогают снизить уровень стресса, ослабить груз перфекционизма и сплотить коллектив.

«Клоунада дает возможность столкнуться с неудачей в игровой форме: неудачная шутка или неловкое падение становятся частью игры. Участники учатся признавать ошибки и пробовать снова», — пояснила Лоикова.

Она добавила, что импровизация помогает переключить мозг, а также тренирует коммуникацию, эмпатию и спонтанность.