HR-эксперт Лоикова назвала вопросы о планировании семьи на собеседовании признаком нарушений ТК РФ

По словам ой, есть несколько тревожных сигналов, которые должны насторожить соискателя во время собеседования. Один из них — уклончивые ответы рекрутера и отсутствие обсуждения деталей вакансии. Об этом рассказала «Москве 24» независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Как отметила, специалист, если рекрутер избегает конкретики и ограничивается общими фразами, это может говорить о проблемах в организации. Например, фраза о необходимости стрессоустойчивости может указывать на частые переработки и высокую загруженность.

Еще один «красный флаг» — дискриминационные вопросы о возрасте или семейном положении. Вопросы, связанные с планированием детей, также недопустимы. Все это нарушает статью 3 ТК РФ о запрещении дискриминации в сфере труда.

«Это означает, что компания готова преступать закон уже на этапе найма», — отметила Лоикова.

Она подчеркнула, что такие нарушения могут быть сигналом о неумении или нежелании работодателя выстраивать грамотную кадровую политику.