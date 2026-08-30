HR-эксперт Лоикова назвала причину согласия на серые зарплаты

HR-эксперт Зулия Лоикова заметила, что готовность россиян к подработкам не следует автоматически считать работой без оформления, сообщает ИА НСН .

Эксперт призвала различать легальные подработки и скрытую занятость. К последней она отнесла ситуации, когда сотрудник числится в кадровом агентстве, но бессрочно работает у одного заказчика. Если отношения фактически трудовые, их нельзя маскировать договором оказания услуг, который ежемесячно продлевают без изменений.

Лоикова добавила, что сезонные срочные контракты законны, однако могут предусматривать чрезмерную нагрузку. По ее словам, задержки зарплаты подталкивают людей принимать любые предложения: официальная задолженность, в том числе у девелоперов и строительных компаний, превышает 1,5 млрд рублей, пишет «ФедералПресс».