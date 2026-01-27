HR-эксперт Лоикова назвала насмешки и оскорбления со стороны начальника веской причиной для увольнения

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с «Абзацем» рассказала, что продолжительное пребывание в стрессовой обстановке из-за абьюзивного руководства может стать веской причиной для увольнения. Эксперт обозначила ключевые признаки, сигнализирующие о необходимости покинуть рабочее место.

По словам Лоиковой, задуматься об уходе стоит, если работник постоянно испытывает психологическое давление со стороны начальника. Среди маркеров — насмешки, оскорбления, повышение голоса, унижения при коллегах, а также обесценивание профессиональных качеств и достижений. Кроме того, повод для беспокойства — перекладывание ответственности на подчиненного, шантаж и угрозы увольнения.

При этом HR-специалист считает, что перед принятием решения об уходе можно попытаться разрешить проблему внутри коллектива. Она рекомендовала поговорить с руководителем и обсудить ситуацию.