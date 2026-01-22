HR-эксперт Лоикова назвала февраль и октябрь лучшими месяцами для смены работы в 2026 году

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала «Москве 24» , что февраль и октябрь — наиболее удачные месяцы 2026 года для поиска новой работы.

По словам специалиста, пик сезона на рынке труда приходится на январь и продолжится весь февраль. В это время многие компании активно ищут сотрудников, так как уже сформированы бюджеты и разработаны планы развития.

«Кроме того, руководители вернулись из отпусков и готовы проводить собеседования», — отметила Лоикова.

Она добавила, в первой половине мая активность на рынке труда начнет снижаться из-за предстоящих отпусков. Вторая волна поиска кандидатов ожидается в сентябре и октябре.