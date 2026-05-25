HR-эксперт Лимонова раскритиковала идею с оплачиваемым отпуском для молодоженов

Эксперт по вопросам рынка труда Елена Лимонова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала предложение ввести оплачиваемый отпуск для молодоженов.

Специалист раскритиковала инициативу, отметив, что такие меры могут создать дополнительные ограничения для бизнеса.

«Здесь нужно подумать о поддержке предпринимателей, в частности, небольших компаний, частных компаний, которым довольно сложно выживать», — подчеркнула Лимонова.

По ее словам, потери подобных организаций — более важная тема. Эксперт добавила, что одобряет идеи, которые напрямую влияют на выживаемость бизнеса.