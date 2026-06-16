HR-эксперт Лимонова отметила, что многие сотрудники готовы перерабатывать из-за страха потерять место

Эксперт по вопросам рынка труда Елена Лимонова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что многие сотрудники готовы перерабатывать из-за страха потерять работу. По ее словам, хороших вакансий и высокооплачиваемой работы сейчас не так много, поэтому люди стараются держаться за имеющиеся позиции.

«Поскольку сейчас не так много хороших вакансий, высокооплачиваемой работы, люди, опасаясь потерять свои рабочие места, готовы к переработкам», — отметила Елена Лимонова.

Она подчеркнула, что раньше переработки касались в основном руководителей с ненормированным графиком, однако сейчас это становится необходимостью для многих сотрудников.

Потеря рабочего места может обернуться длительными поисками новой занятости, которые могут затянуться на три-четыре-пять месяцев или даже дольше. Это и заставляет людей соглашаться на переработки, чтобы сохранить работу.