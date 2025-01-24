HR-эксперт Кравцов: студенты могут найти работу с хорошей зарплатой в продажах

Специалист по работе с молодежью Владимир Кравцов дал советы студентам, как найти работу с зарплатой выше 60 тысяч рублей в преддверии Дня студента. Об этом сообщила «Газета.Ru» .

Прежде всего, эксперт рекомендует определиться с тем, что вам интересно и в каких областях вы уже имеете опыт. Это поможет сузить круг поиска и быстрее найти подходящие варианты, написал сайт kp.ru.

Затем необходимо составить качественное резюме, демонстрирующее ваши навыки и опыт. Важно уделить внимание оформлению и структуре, чтобы оно было легко воспринимаемым. Также стоит упомянуть любые проекты или достижения, которые помогут вам выделяться среди других соискателей.

Наконец, необходимо активно мониторить актуальные предложения на проверенных сайтах.

Студенты в России часто находят работу в сегменте продаж, где популярны позиции продавцов-консультантов и кассиров.