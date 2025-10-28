HR-эксперт Каминская посоветовала не акцентировать внимание на одном ресурсе при поиске работы

Эксперт по управлению персоналом Елена Каминская дала рекомендации по быстрому поиску работы. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Специалист посоветовала не ограничиваться одним источником. Лучше использовать различные каналы для подбора вакансий. Хорошие результаты дает поиск через личные контакты, поэтому можно обратиться за помощью к друзьям и коллегам.

Каминская рекомендовала писать резюме без применения искусственного интеллекта, используя простые слова, чтобы работодатель сразу понял квалификацию кандидата. Важно подробно описать обязанности на предыдущем месте работы и обозначить свои пожелания, например нежелание ездить в командировки.