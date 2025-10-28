HR-эксперт Каминская посоветовала не акцентировать внимание на одном ресурсе при поиске работы

Эксперт по управлению персоналом Елена Каминская дала рекомендации по быстрому поиску работы. Об этом сообщила «Москва 24».
Специалист посоветовала не ограничиваться одним источником. Лучше использовать различные каналы для подбора вакансий. Хорошие результаты дает поиск через личные контакты, поэтому можно обратиться за помощью к друзьям и коллегам.
Каминская рекомендовала писать резюме без применения искусственного интеллекта, используя простые слова, чтобы работодатель сразу понял квалификацию кандидата. Важно подробно описать обязанности на предыдущем месте работы и обозначить свои пожелания, например нежелание ездить в командировки.
