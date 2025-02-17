HR-эксперт Каленский спрогнозировал замедление роста зарплат

Заместитель директора департамента по подбору персонала кадровой компании UNITY Болеслав Каленский обсудил прогноз Центробанка о возможном увеличении уровня безработицы в 2025 году. Об этом сообщило радио « КП ».

По мнению эксперта, изменения свидетельствуют о стабилизации рынка труда, учитывая, что уровень безработицы долгое время оставался довольно низким. Оптимальный показатель находится в диапазоне от 3% до 5%.

«Дефицит кадров сохраняется, даже повышение уровня безработицы до 3%, можно сказать, будет несущественным», — отметил специалист.

Он также рассказал, что ожидается тенденция к снижению темпов роста зарплат, ведь возможности компаний в этой области ограничены. Одна из причин — высокая ключевая ставка.