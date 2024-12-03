HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, что средняя зарплата сварщиков в Москве составляет 240 тыс рублей

Руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян перечислил рабочие профессии, в которых можно заработать высокую зарплату, проживая в Москве. Его слова передало ИА НСН .

Он указал на сварщиков, фрезеровщиков, курьеров и таксистов.

По информации главы департамента образования Москвы Ирины Каклюгиной, до 500 тысяч рублей в месяц могут зарабатывать те же сварщики, чуть меньше — операторы станков ЧПУ. Их месячная зарплата может доходить до 300 тысяч рублей.

«Сварщики действительно зарабатывают много. По моим данным, средняя зарплата сварщика составляет 240 тысяч рублей, слесаря — 180-200 тысяч рублей. Важно понимать, что у сварщиков есть разные квалификации», — уточнил Мурадян.

Он предположил, что 500 тысяч рублей — это, скорее всего, верхняя граница зарплат.