HR-эксперт Фокина заявила о востребованности сотрудников старше 50 лет

Около 40% российских работодателей отдают предпочтение кандидатам старше 50 лет. Об этом заявила карьерный консультант Елена Фокина в беседе с « Ридусом ».

Таким образом эксперт прокомментировала результаты исследования сервиса «Зарплата.ру». По данным аналитиков, почти половина возрастных россиян испытывает трудности с поиском работы.

«В России где-то 30-40% компаний ищут возрастных сотрудников, поскольку они, по мнению многих работодателей, зачастую более опытные и образованные», — отметила Фокина

По ее словам, работодатели больше заинтересованы в компетенциях кандидата, потому у грамотного специалиста не возникнет сложностей с трудоустройством.