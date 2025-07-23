HR-эксперт Фокина заявила о востребованности сотрудников старше 50 лет
Около 40% российских работодателей отдают предпочтение кандидатам старше 50 лет. Об этом заявила карьерный консультант Елена Фокина в беседе с «Ридусом».
Таким образом эксперт прокомментировала результаты исследования сервиса «Зарплата.ру». По данным аналитиков, почти половина возрастных россиян испытывает трудности с поиском работы.
«В России где-то 30-40% компаний ищут возрастных сотрудников, поскольку они, по мнению многих работодателей, зачастую более опытные и образованные», — отметила Фокина
По ее словам, работодатели больше заинтересованы в компетенциях кандидата, потому у грамотного специалиста не возникнет сложностей с трудоустройством.