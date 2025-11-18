HR-эксперт Доманская сообщила, что каждый сотрудник должен понимать цели компании и свою роль в их достижении
Создание положительного климата в офисе — это не просто цель HR-специалистов, но и ключевой фактор успеха бизнеса. Валерия Доманская, HR-эксперт и карьерный консультант HRD Open Group, поделилась с «Вечерней Москвой» стратегиями, как сделать рабочие процессы более приятными и эффективными.
Прозрачность и ясность
Важно, чтобы каждый сотрудник понимал цели компании и свою роль в их достижении. Регулярные встречи и обсуждения успехов и неудач способствуют формированию справедливой и открытой атмосферы. Это устраняет почву для сплетен и обид, повышая общий результат.
Признание и ценность
Даже небольшие достижения должны быть отмечены. Благодарность руководителя укрепляет лояльность и мотивацию. Признание вклада сотрудника может быть выражено не только словами, но и предоставлением интересных проектов или гибкого графика.
Доверие и автономия
Микроменеджмент подавляет инициативу. Доверие к профессионализму сотрудников и создание культуры, где ошибки рассматриваются как опыт, способствует формированию благоприятной атмосферы.
Развитие и поддержка
Обсуждение карьерных целей и помощь в их достижении важны для роста сотрудников. Инвестиции в обучение, курсы и вебинары показывают, что компания ценит своих сотрудников и вкладывается в их развитие.
Баланс работы и жизни
Переутомление сотрудников ведет к снижению производительности. Важно уважать личное время и предоставлять возможности для отдыха. Гибридный график и качественный совместный отдых укрепляют командный дух.
Создание благоприятной атмосферы — это стратегическая инвестиция в производительность, инновации, лояльность и репутацию компании.