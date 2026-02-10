HR-эксперт Доманская расказала, что длительное собеседование может говорить о заинтересованности рекрутера

После собеседования кандидаты часто мучаются догадками, пытаясь разгадать отношение рекрутера к своей кандидатуре. Неочевидные сигналы, которые подают опытные HR-специалисты, могут многое рассказать о результатах встречи. HR-эксперт Валерия Доманская поделилась с Life.ru информацией о том, на какие невербальные реакции стоит обращать внимание.

По словам специалиста, открытая поза, легкий наклон корпуса, доброжелательная улыбка — признаки живого интереса. Если рекрутер поддерживает зрительный контакт, активно кивает и реагирует мимикой, это свидетельствует о его вовлеченности в разговор.

Противоположная картина может быть тревожным знаком. Если рекрутер часто отвлекается на телефон, подолгу листает документы или смотрит в монитор, это может означать отсутствие интереса. Однако важно различать обычную занятость и невнимательность.

«Если человек вынужден параллельно решать рабочие вопросы, он обычно извиняется и быстро возвращается к диалогу», — пояснила специалист.

Если же отвлеченность становится фоном всей встречи, это может говорить об отсутствии интереса.Характер задаваемых вопросов также может многое рассказать. Когда HR начинает уточнять дату возможного выхода на работу или наличие других предложений, это часто означает, что вас мысленно «примеряют» на позицию.

Продолжительность встречи — еще один индикатор. Если собеседование затягивается дольше запланированного времени, значит, разговор оказался важнее расписания. Это хороший знак, который может свидетельствовать о заинтересованности рекрутера.

Добавление в соцсети в первые дни после собеседования также может говорить о заинтересованности. Однако пауза не всегда означает отказ. Внутренние согласования, отпускные периоды и другие факторы могут затягивать процесс, подчергкнула Доманская.