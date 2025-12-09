HR-эксперт Доманская посоветовала спрашивать на собеседовании про структуру работы команды

Выбор работы — важный шаг, который требует оценки не только личных навыков, но и условий труда. Карьерный консультант Валерия Доманская поделилась с Life.ru стратегическими вопросами, которые помогут распознать нездоровую атмосферу и избежать сотрудничества с токсичным руководителем.

Специалист посоветовала поинтересоваться у потенциального начальника стандартной схемой работы над проектами и процессом распределения задач. К плохим вариант относятся такие ответы, как «Вы делаете то, что я вам говорю» или «Мы работаем на результат», написал RT.

Кроме того, эксперт предложила поинтересоваться о поддержке профессионального развития. Хорошим знаком считается упоминание о конкретных программах развития, включающих обучение и тренинги. Если же в ответ звучат фразы «Здесь все учатся в процессе», это может означать, что повышение квалификации будет происходить за счет работника.