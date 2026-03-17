HR-эксперт Доманская назвала жесткую экономию внутри компании тревожным сигналом

Карьерный консультант и HRD Open Group Валерия Доманская рассказала, какие признаки могут указывать на серьезные проблемы внутри компании. Об этом сообщил Life.ru .

По словам эксперта, первый тревожный сигнал — жесткая экономия. Если компания отказывается обсуждать повышение зарплаты, резко сокращает расходы на канцелярские товары и отменяет корпоративные подарки, это может говорить о попытке удержать бизнес на плаву любой ценой.

Второй признак — увольнение высококвалифицированных сотрудников. Третий — проблемы с распределением обязанностей внутри коллектива. Если функции между сотрудниками перераспределяются регулярно, это может свидетельствовать о неблагополучной ситуации в компании.