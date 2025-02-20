HR-эксперт Чукина: соискателям не стоит обесценивать уровень желаемой зарплаты

Карьерный консультант Алена Чукина в беседе с Lenta.ru сообщила, какие высказывания кандидата на собеседовании могут снизить предлагаемый уровень заработной платы.
По словам эксперта, одной из наиболее опасных фраз является утверждение: «Готов работать за любую зарплату, лишь бы набраться опыта». Такое заявление сигнализирует о недостатке уверенности в себе и готовности принять любые условия труда, что снижает ценность специалиста в глазах компании.
Кроме того, Чукина посоветовала не говорить об отсутствии интереса к размеру оплаты, акцентируя внимание лишь на самом проекте. Несмотря на проявление энтузиазма, такое высказывание демонстрирует пренебрежение к значимости своего труда.
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